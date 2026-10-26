La tennista Jennifer Ruggeri, testa di serie numero 3, si è aggiudicata il singolare femminile nel quinto e ultimo torneo Itf Combined della stagione, inserito nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Dopo quella disputata in primavera, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula si è conclusa oggi la seconda sessione di tornei internazionali che era iniziata domenica 13 settembre.

In finale, Jennifer Ruggeri ha sconfitto 7-5, 6-2 la spagnola Ane Mintegi Del Olmo, numero 2 del tabellone, al termine di un match durato 1h42'.

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