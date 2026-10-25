L'Esperia Cagliari torna a mani vuote dalla trasferta di Pavia. Nella quinta giornata di Serie B Interregionale, la formazione di Federico Manca cede per 94-86 sul campo della Riso Scotti, una delle principali candidate alla promozione. Per i rossoblù è la terza sconfitta in altrettante gare lontano dal PalaPirastu, maturata al termine di una sfida nella quale i lombardi hanno condotto a lungo, prima di subire il tentativo di rimonta rossoblù.

La gara. Pavia prende subito il comando delle operazioni, chiudendo il primo quarto con 13 punti di vantaggio. I padroni di casa trovano buone percentuali dalla lunga distanza, arrivando a tirare a tratti con il 60% dall'arco, e mantengono stabilmente un margine in doppia cifra. L'Esperia prova a cambiare l'inerzia della gara anche attraverso la difesa a zona, ma nel terzo periodo il distacco raggiunge le 19 lunghezze.

Quando la partita sembra ormai compromessa, i cagliaritani trovano le energie per reagire. Guidati da Ezio Gallizzi, vincono l'ultima frazione per 24-14 e riescono a riportarsi fino a sei punti di distanza. Pavia, però, gestisce il vantaggio nei possessi conclusivi e porta a casa il successo.

In casa esperina il top scorer è Potì (18 punti con 5 rimbalzi e altrettanti assist). Alle sue spalle Gallizzi (16) e Tyrtyshnyk (15).

Sennori, pesante sconfitta a Milano. Non va meglio alla Pallacanestro Sennori, battuta dalla Bocconi per 70-46. I Tauri di Fabrizio Longano incassano così la terza sconfitta consecutiva, dopo quelle contro Oleggio e Gallarate.

La formazione romangina rimane in partita fino all'intervallo, raggiunto sul 28-23, ma cede al rientro dagli spogliatoi. Un parziale di 11-0 permette ai milanesi di allungare e prendere il controllo della gara, prima di incrementare ulteriormente il vantaggio nell'ultimo quarto. Tra i padroni di casa chiudono in doppia cifra Fontana, Di Sibio, Campeggi e Valentini. Per Sennori, in una giornata difficile soprattutto sul piano offensivo, si distingue Fabris con 7 punti e 11 rimbalzi.

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