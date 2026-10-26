Domenica amara per le due squadre sarde del girone A della serie C di calcio femminile. La Women Torres ha perso 3-1 sul campo del Torino Women. La squadra di casa ha messo il match in discesa nel primo tempo con la doppietta di Levis e l'espulsione di Ciccone che ha lasciato la formazione sassarese in inferiorità numerica. In mezzo alle due reti, il rigore parato da Deiana a Rizzolo quando il risultato era ancora 1-0.

Al rientro dopo l'intervallo ha dimezzato subito le distanze Giaquinto, brava a pressare il portiere e soffiarle la palla, ma già al 62' il Torino Women ha ristabilito il doppio vantaggio con l'incornata di Bottardo. La Women Torres dopo tre turni è è penultima con un solo punto.

Sconfitta anche l'Atletico Uri, in casa. La Sampdoria si è imposta 2-0 con gol di Codecà e Tortarolo, portandosi a un solo punto dalla coppia in vetta formata da Lesmo e Real Meda. La formazione sarda resta fuori dalla zona pericolosa grazie al successo sul Sedriano nel turno scorso.

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