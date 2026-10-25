La wild card Matteo Gribaldo ha conquistato il singolare maschile nel quinto e ultimo torneo Itf Combined della stagione inserito nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, oggi si chiuderà la seconda sessione di tornei internazionali, che è iniziata domenica 13 settembre sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

In finale Gribaldo, diciottenne toscano, ha sconfitto 6-1, 6-3 il tedesco Adrian Oetzbach, numero 7 del seeding.

In programma oggi la finale del main draw femminile. La testa di serie numero 3, l’italiana Jennifer Ruggeri, dopo aver ha sconfitto 6-4, 6-1 la numero 8 Alessandra Mazzola in semifinale, affronta nell’ultimo match in calendario la spagnola Ane Mintegi Del Olmo, numero 2 del tabellone che ha invece battuto 6-3, 6-1 la francese Nina Radovanovic.

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