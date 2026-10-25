Tennis Serie A2, i risultati delle squadre sardeIl Tc Alghero MP Finance cala il poker, primo punto stagionale per il tc Terranova, perde in casa la Torres
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Si è disputata oggi la quarta giornata dei campionati nazionali di Serie A2 di tennis maschile a squadre.
Nel girone 4, il Tc Terranova pareggia 3-3 sui campi del Ct Barletta e conquista il primo punto stagionale.
Nel girone 5, quarta vittoria consecutiva per il Tc Alghero MP Finance, che batte 4-2 il Ct Bologna.
Nel girone 8, la Torres Tennis Cittò dei Candelieri perde 4-2 in casa contro gli aretini del Tennis Giotto.
Ct Barletta-Tc Terranova 3-3.
Federico Salomone (T) b. Antonio Vernò 6-4, 6-4
Pietro Vernò b. Daniel Frasconi 6-4, 6-3
Arthur Jules Weber (T) b. Giuseppe Tresca 6-4, 6-1
Luca Scelzi b. Leonardo Mazzucchelli 6-3, 7-6(4)
Weber/Davide Vargiu b. P.Vernò/Alessandro Binetti 4-6, 6-1, 10-8
Tresca/Scelzi b. Salomone/Frasconi 6-4, 0-6, 11-9 (sprecato un matchpoint sull'8-9).
Tc Alghero MP Finance-Ct Bologna 4-2
Lorenzo Carboni b. Enrico Baldisserri 6-1, 6-0
Fabrizio Andaloro b. Antoine Pierre Monteil Cornut-Chauvinc 6-3, 0-6, 6-4
Francesco Rastelli (B) b. Nicolò Serra 6-3, 7-6(4)
Cyril Vincent Jacques Vandermeersch b. Pietro Romeo Scomparin 6-1, 6-7(7), 6-3 in 2h43'
Vandermeersch/Carboni b. Rastelli/Scomparin 6-3, 7-5
Cornut-Chauvinc/Baldisserri (B) b. Gabriele Maria Noce/Luca Faciani 6-1, 7-6(4)
Torres Tennis Città dei Candelieri éAmbiente-Tennis Giotto 2-4
Raffaele Ciurnelli b. Lorenzo Ferri 6-3, 6-0
Matteo Mura (T) b. Filippo Alberti 6-1, 6-3
Stefano Baldoni b. Viktor Durasovic 7-6(6), 6-4
Guelfo Borghini Baldovinetti b. Andrea Cherchi 6-2, 6-0
Borghini Baldovinetti/Ciurnelli b. Ferri/Andrea Oronti 6-3, 7-5
Mura/Durasovic b. Baldoni/Pietro Fanucci 6-4, 6-3.