Il Forte Village ha ospitato la 12esima edizione del Challenge Forte Village Sardinia, organizzata da Ajoha Sardinia con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. La manifestazione fa parte del circuito internazionale Challenge Family, tra i più prestigiosi al mondo per le competizioni su distanza media e sprint.

Trenta le nazionalità rappresentate, dai paesi europei come Francia, Belgio, Germania e Spagna fino a Finlandia, Stati Uniti e Sudafrica.

Middle Distance: la gara di oggi

La giornata si è aperta alle 8 con la partenza della Middle Distance maschile, seguita da quella femminile, dalle gare a staffetta e di Aquabike, per un totale di oltre 500 atleti partecipanti. Il percorso, tra i più scenografici del circuito Challenge Family, ha previsto 1,9 km di nuoto con partenza rolling start davanti al resort, 90 km di ciclismo attraverso i comuni di Santa Margherita di Pula, Domus de Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi e 21 km di corsa lungo la costa, fino alla spiaggia di Cala d’Ostia, con arrivo nella nuova piazza del Forte Village.

A conquistare la vittoria assoluta è stato il francese Pierre Dupuy, che ha dominato la gara dall’inizio alla fine, chiudendola in 3:37:56. Dopo aver concluso la frazione di nuoto in 0:22:31 e quella ciclistica in 2:03:31, ha tagliato per primo il traguardo, precedendo il belga Joran Driesen che ha concluso con un tempo di 3:39:47, e il tedesco Tom Hug (3:40:14).

In campo femminile, il successo è andato alla britannica Nikki Bartlett, che ha chiuso in 4:09:50, seguita dalla tedesca Daniela Kleiser con 4:11:33 e dalla francese Justine Guerard, che ha concluso la gara in 4:16:32. Nonostante le italiane Ilaria Zane e Denise Cavallini siano state le prime a uscire dall’acqua, la vittoria finale è andata all’atleta britannica.

Il miglior italiano è stato Andrea Figini, nono assoluto con un tempo di 3:47:43. Tra le donne, la prima italiana al traguardo è stata Ilaria Zane (4:18:50), seguita da Sara Sandrini (4:20:43), vincitrice dell’edizione 2025.

Accanto ai professionisti, numerosi atleti Age Group si sono cimentati sulle stesse distanze, suddivisi per fasce d’età e accomunati dalla passione per il triathlon e da un forte spirito sportivo. A conquistare il podio sardo maschile Paolo Atzeni ed Enrico Picciau (entrambi No Limits Sport) e Matteo Agus (Blue Tribune), che hanno chiuso rispettivamente con 4:34:08, 4:38:56 e 4:42:03. La controparte femminile, invece, è stata aggiudicata da Alice Capone (Tri Team Sassari, con 4:41:58), seguita da Elisabetta Orrù di Triathlon Cagliari (5:06:03) e Manuela Jessica Gambuzza di Blue Tribune, che ha chiuso con 5:16:34.

Grande partecipazione anche per le staffette, protagoniste di una gara all’insegna della collaborazione e della condivisione, con l’obiettivo di raggiungere insieme il traguardo nella piazza del Forte Village. Tra queste, la staffetta dei canottieri Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Chiumento, oltre a quella rappresentata da Simone Baldini e Daniele Tosi.

Sprint: la gara di sabato

Il sabato ha visto protagonista la gara Sprint, con 750metri di nuoto nelle acque del Mediterraneo, una frazione ciclistica in direzione di Pula e la corsa all’interno del Forte Village Resort, fino al traguardo nella piazza del resort.

In campo maschile, la vittoria è andata all’italiano Manuel Cossu di Fuel Triathlon che ha concluso la prova in 0:56:31, seguito da Giovanni Aruffo (Eroi del Piave, 0:56:58) e Roberto Porcu (Fuel Triathlon, 0:59:14).

Tra le donne, primo posto per Giorgia Pieraccini di Tri Team Sassari, che ha tagliato il traguardo in 1:06:36, davanti a Teresa Falchi di Tri Evolution (1:07:15) e Chiara Porta (Villacidro Triathlon, 1:07:54).

Le gare Sprint e Middle Distance hanno animato un fine settimana dedicato allo sport e al triathlon, riunendo atleti professionisti e amatoriali in un contesto che valorizza il territorio, il mare e il paesaggio della costa sud-occidentale della Sardegna.

Duathlon Kids

Grande successo anche per il Duathlon Kids, che si è svolto sabato pomeriggio e ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Dopo l’incontro in Piazza con Fabio Aru, i giovani atleti si sono messi alla prova nella frazione di corsa sul campo da calcio in erba e in quella ciclistica sulla pista di go-kart, con tratti sterrati aggiuntivi per le categorie Esordienti e Ragazzi.

A Walk for Colours

Ampia partecipazione anche alla camminata solidale “A Walk for Colours”, svoltasi stamattina a partire dalle ore 9:00. Più di cento persone hanno preso parte all’iniziativa, scegliendo di contribuire con una donazione a sostegno dell’Associazione IVI di Antonella Casula, impegnata nell’umanizzazione pittorica dei reparti pediatrici dell’ARNAS Brotzu di Cagliari. Quest’iniziativa, unita alla Charity Dinner dello scorso giugno, ha raccolto più di 5000 euro, a conferma dello stretto legame tra sport, comunità e solidarietà che caratterizza il Challenge Forte Village Sardinia e il Forte Village.

L'organizzazione ha voluo ringraziare Challenge Family, Ajoha Sardinia e Forte Village Resort, con tutti i partner e sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo weekend di sport ed entusiasmo: Crai, CentroCash, Pasta Armando, Lavazza, Arborea, Dmt, Scicon Sports, Enervit, Akron, Khelu, EdilWood, Levissima, Heineken 0.0, Ferrari Trento, Waterdrop, Callipo, Rigoni di Asiago, Villa d’Orri, Terrantiga Apicoltori Sardi, Gramm, Anna P Dolcissima Sardegna, Moby e Tirrenia. Riconoscimento alla Federazione Italiana Triathlon e ai partner istituzionali, tra cui la Regione Autonoma della Sardegna e i Comuni di Cagliari, Pula, Domus de Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi. Da sottolineare il fondamentale contributo delle Forze dell’ordine e dei servizi di soccorso, tra cui la Centrale 118, la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale, i Carabinieri e l’Esercito. Un plauso anche al Team K38 per la sicurezza in mare, agli operatori iLifesave e ai Senior National Vocational Lifeguard della Royal National Lifeboat Institution, impegnati a garantire la sicurezza degli atleti durante le gare. Un grazie speciale è andato ai circa 300 volontari, provenienti da numerosi paesi del Sud Sardegna, il cui impegno ha contribuito in modo significativo alla riuscita della manifestazione.

Il Challenge Forte Village Sardinia tornerà il 23 e 24 ottobre 2027, rinnovando l’appuntamento con il triathlon internazionale in uno degli scenari più suggestivi della Sardegna, tra sport, territorio e solidarietà.

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