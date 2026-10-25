Vittoria netta della Cos nella nona giornata del girone G di Serie D: al “Mario Todde” di Bari Sardo la squadra ogliastrina batte 3-0 la Gelbison e conquista il primo successo casalingo della stagione. Il risultato si sblocca nel recupero del primo tempo, al 47’. Murgia batte un calcio d’angolo dalla bandierina di destra e Ghia, al centro dell’area, stacca più in alto di tutti e di testa mette la palla alle spalle di Grillo. Nella ripresa la squadra di casa chiude la partita: al 16’ segna Murgia, al 35’ arriva il tris di Demarcus. In classifica i gialloblù salgono a 9 punti.

Prezioso pareggio del Latte Dolce, che a Viterbo strappa l’1-1 alla Certosa Campagnano, una delle squadre di vertice del girone. I padroni di casa passano in vantaggio al 30’ con Calì, al 66’ Sorgente firma il pareggio dei sassaresi. Il Latte Dolce sale a 7 punti, mentre la Certosa raggiunge quota 17, gli stessi punti del Monastir, che sabato aveva pareggiato 2-2 in casa con il Trastevere.





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