«Da bambini sognavamo i riflettori della Serie A, ma cosa succede quando il sogno di una vita cambia direzione a un passo dal traguardo?». Tonio Diana, ex calciatore sardo degli anni Ottanta, oggi 70enne, è stato anche vicino alla Roma. Poi non se ne face nulla. Ora, l'ex attaccante dal gol facile si racconta nelle pagine di un libro col quale dice, rivolgendosi ai lettori e agli amanti del pallone, di aver voluto parlare «non solo dei gol e delle partite giocate, ma anche delle avventure e delle disavventure vissute con società, presidenti, compagni di squadra». E ancora «di personaggi assurdi che popolano questo mondo. Un viaggio senza peli sulla lingua e senza filtri nella mia vita calcistica. Ci ho messo la faccia, letteralmente, la pubblico anche sulla copertina del mio libro "Il calcio quello vero: la mia vita", disponibile su Amazon. Perché ogni singola parola è verità pura. Preparati a scoprire il calcio come non te lo ha raccontato mai nessuno».

Tonio Diana ha giocato nel Sinnai, nelI'Iglesias, nel Benevento, nella Casertana, nel Nuovo Napoli, nel Lavello, nel Fasano, nel G. Brindisi. E ancora nel Pomigliano D'arco, Villacidrese - Quartu 2000. Tra l'Eccellenza e la Serie D in particolare. È stato anche allenatore di diverse squadre del Cagliaritano.

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