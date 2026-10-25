Il Santa Teresa Gallura batte 2-1 il Bonorva al “Buoncammino” e consolida il primato nel campionato di Eccellenza: dopo sette giornate i galluresi sono soli in vetta con 17 punti, imbattuti, e hanno il miglior attacco con 17 gol. Il Bonorva diventa la prima squadra a segnare al Santa Teresa davanti al suo pubblico, ma deve arrendersi.

Alle spalle della capolista vincono tutte e tre le inseguitrici, che restano appaiate a 15 punti e ancora senza sconfitte. Il successo più largo è quello del Lanusei, che a Lixius travolge 5-0 l’Usinese e diventa la difesa meno battuta del campionato, con 3 gol subiti. L’Iglesias supera 3-2 il Tempio al “Monteponi”. L’Ilvamaddalena vince 2-1 il derby gallurese a Calangianus.

L’Atletico Uri batte 3-1 il Tortolì e sale a 12 punti, al quinto posto. Per gli ogliastrini è la quinta sconfitta in sette giornate. Lontano da casa non hanno ancora vinto e restano in fondo alla classifica a 4 punti, con il Tempio. L’Alghero trova la prima vittoria in trasferta della stagione: 3-1 a Villasimius, dove i padroni di casa non avevano ancora subito gol. A Gavoi il Taloro supera 2-1 la Villacidrese e sale a 9 punti. Al “Remigio Corda” Terralba e Nuorese non vanno oltre lo 0-0. I nuoresi conquistano un punto, ma in campionato lontano da casa non hanno ancora segnato.

Risultati: Atletico Uri-Tortolì 3-1, Calangianus-Ilvamaddalena 1-2, Iglesias-Tempio 3-2, Lanusei-Usinese 5-0, Santa Teresa Gallura-Bonorva 2-1, Taloro Gavoi-Villacidrese 2-1, Terralba-Nuorese 0-0, Villasimius-Alghero 1-3.

Classifica: Santa Teresa Gallura 17; Lanusei, Iglesias, Ilvamaddalena 15; Atletico Uri 12; Alghero, Bonorva 10; Taloro Gavoi 9; Villacidrese, Terralba 8; Villasimius, Usinese 7; Calangianus, Nuorese 6; Tortolì, Tempio 4.

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