È stato un weekend dove si sono intrecciati il campionato di serie A1 maschile e il primo turno della Europe Cup con le squadre sarde ancora in evidenza. E non è finita, la settimana che inizia oggi è ricca di eventi, dalla serie A1 femminile alla Supercoppa tutta sarda.

Europe Cup

Due italiane in gara, in Romania, a Odorelu Secuiesc, la Marcozzi nel torneo maschile, in Spagna, a Linares c’erano le ragazze del TT Sassari, entrambe hanno vinto il loro girone e si sono qualificate al secondo turno.

La Marcozzi ha giocato due partite, nella prima ha battuto 3-1 gli spagnoli dell’Alicante con Vallino Costassa e doppietta del rumeno Sipos. Il secondo match con il Gliwice (Polonia) è stato più sofferto, 3-2 con punto iniziale di Sipos, i polacchi sorpassano, ancora Sipos al quinto su Felkal, decide Vallino Costassa in quattro set su Bialek.

Tris di vittorie per il TT Sassari. Ha iniziato battendo 3-0 le spagnole del Burgos con Garnova, Ciobanu e Simon, Ha proseguito con il 3-1 alle portoghesi del Do Juncal, con doppietta di Ciobanu e punto di Garnova. Con la qualificazione acquisita la sfida con il Tal Tech, formazione estone, valeva il primo posto, e la squadra del coach Teodor Simon ha vinto 3-1, stavolta la doppietta è di Garnova, il terzo punto di Ciobanu.

Serie A1maschile

Quarta vittoria consecutiva del TT Sassari che viaggia in testa alla classifica a punteggio pieno. Vittima illustre l’Apuania Carrara battuta 3-1. Primo punto di Puppo su Persson, Artemenko si è distratto quando, in vantaggio 2-0 si è fatto rimontare da Mutti. Hanno poi provveduto Lakatos, al quinto su Diaw, e lo stesso Artemenko che ha bloccato la rimonta di Persson, risalendo nel quarto set da 6-9 a 12-10.

A Nulvi il Muravera ha battuto il Santa Tecla 3-1 che resta ultimo in classifica. La squadra del Sarrabus avanza in quarta posizione grazie a due punti di Putuntica su Cappuccio e Burgos, uno di Ismailov su Burgos. Sullo 0-2 Nulvi aveva riaperto la partita con Koldas, in quattro set su Giordano.

È la settimana del doppio derby TT Sassari-Marcozzi. Giovedì a Sassari le due squadre si contenderanno la Supercoppa, epilogo della trionfale stagione 24-25, quando il TT Sassari vinse lo scudetto e la Marcozzi la Coppa Italia. Quarantotto ore dopo la sfida si ripete per la quinta giornata del campionato.

Serie A1 femminile

La terza giornata comincia oggi con Castelgoffredo-Muravera. Mercoledì a Cagliari il derby tra Quattro Mori e la capolista TT Sassari. Conclude domenica Norbello-Sud Tirol.

Serie A2 maschile

Giornata sfortunata per Quattro Mori e Norbello, battute in trasferta per 4-2 rispettivamente da Reggio Emilia e Milano Sport. Nell’ultima partita, sul 3-2, gli infortuni hanno costretto al ritiro Poma e Galvano condannando alla sconfitta le due formazioni sarde.

Il Quattro Mori era in partita grazie a Pantoja e Bhanja, sull’1-1 Poma, infortunato, ha lasciato il quinto set a Seretti, rinunciando alla sfida con Li Wenyu. Il Norbello era sulla scia di Milano con una doppietta di Vilchez. Galvano, in precedenza battuto al quinto da Tomasi (tre set persi ai vantaggi) ha rinunciato per infortunio all’ultimo match con il nigeriano Omeh.

