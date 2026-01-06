Grande attesa nel Sarrabus Ogliastra per il recupero della gara del girone A di Promozione fra il Castiadas e lo Jerzu.

Si giocherà al campo dell'Annunziata. Con un successo il Castiadas raggiunge il Guspini in vetta al girone. Allo Jerzu anche il pari sarebbe utile per rafforzare la sua classifica a ridosso del centro della classifica.

Una gara comunque dal pronostico incerto con le due squadre che dovrebbero schierarsi al gran completo.

