calcio
06 gennaio 2026 alle 13:13aggiornato il 06 gennaio 2026 alle 13:13
Promozione, girone A: in campo Castiadas-JerzuI padroni di casa cercano l'aggancio col Guspini in vetta alla classifica
Grande attesa nel Sarrabus Ogliastra per il recupero della gara del girone A di Promozione fra il Castiadas e lo Jerzu.
Si giocherà al campo dell'Annunziata. Con un successo il Castiadas raggiunge il Guspini in vetta al girone. Allo Jerzu anche il pari sarebbe utile per rafforzare la sua classifica a ridosso del centro della classifica.
Una gara comunque dal pronostico incerto con le due squadre che dovrebbero schierarsi al gran completo.
