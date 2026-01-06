È una copertina condivisa, prima del 2026, quella che riguarda le squadre galluresi dei gironi C e D di Prima Categoria, impegnate nella 14ª e penultima giornata del girone di andata.

In ordine temporale, avendo giocato domenica scorsa, il focus è sul Badesi 09 (20 punti), che tra le mura amiche è riuscito ad avere la meglio sull’Atletico Sorso. All’iniziale vantaggio badesano è seguito il pareggio ospite, ma a dieci minuti dal termine è stato Borra a fissare il risultato sul definitivo 2-1.

Nel posticipo del giorno della Befana è stato invece il Lauras (22) a ritrovarsi nella “calza” una più che gradita vittoria esterna sul campo di Olmedo: una squadra che, a dispetto della precaria posizione in classifica, si è rivelata un osso davvero duro. L’anno nuovo si è così aperto nel migliore dei modi per i bianconeri, ora chiamati a dare continuità ai risultati.

Nell’immediato li attendono due confronti interni: il primo, che coincide anche con l’ultima gara del girone di andata, contro il Porto Torres; il successivo, prima giornata di ritorno, vedrà al “Limbara” la capolista Monte Alma. Va da sé che due successi darebbero spessore e lustro al ritorno, in questa stagione, a un campionato più consono al loro blasone.

Passando al Valledoria, che con 23 punti precede di una sola lunghezza i lauresi, si chiude il discorso sul trio gallurese del girone D: l’undici di Nieddu è riuscito, al termine di un confronto avvincente, a imporre il pareggio alla vicecapolista, confermandosi al quinto posto.

In chiusura, per il girone C, spazio all’Oschirese, che a Bitti è incappata in una sconfitta tanto imprevista quanto pesante (5-0). Gli uomini di Sannio, soprattutto nella prima frazione, non sono riusciti a contenere la furente vena realizzativa di un autentico bomber di razza come Giuseppe Meloni, già protagonista nel turno prenatalizio con un poker di reti. Per la cronaca, le due marcature restanti portano la firma di Mameli e Manca.

Nonostante il pesante ko, per i granata oschiresi non cambia la posizione in classifica: restano al quarto posto con 24 punti.

