La prima finale Coppa Italia regionale va al Fanni Futsal. Nella gara per la categoria C1 maschile i sassaresi hanno battuto ai rigori la Villacidrese. Sfida infinita al PalaBeethoven di Quartu, terminata 4-4 ai supplementari, poi 9-8 dopo i calci di rigore. Partita equilibrata e ricca di episodi fin dai primi minuti. Al 9’ Feliciano Wendel tira da fuori, traiettoria sporca per una una leggera deviazione che batte Pilo. Al 12’ Galvan chiude una ripartenza nel modo migliore ed è 2-0 sassarese. Deivison con un fulminante tiro di punta accorcia le distanze (2-1). Nulla può fare Pilo.

Nel secondo tempo, subito Villacidrese con Daivison che colpisce la traversa. Sul capovolgimento, al 3’ Feliciano trova lo spazio per realizzare il 3-1 ma Fois al 15’ tiene a galla i suoi (3-2).

Finale con tante emozioni: Wilson gioca la carta del portiere di movimento negli ultimi due minuti. Quando tutto sembra concludersi col successo della Fanni, mischia in area, Pilo non trattiene e Pistori è lesto a infilare il 3-3 a 25” dalla fine. Ancora emozioni nell’extra time: il gol di Galvan illude i ragazzi di Monti, sul finale ancora Fois rimette in equilibrio sul 4-4. Ai rigori vince il Fanni: la Villacidrese va avanti, ma poi risulta decisivo il gol di Feliciano: il finale è 9-8 per il Fanni.

FANNI FUTSAL SS- VILLACIDRESE 9-8 (4-4)

FANNI FUTSAL SS. Pilo, Marogna, Loriga, Galvan, Fozzi (C), Fiori, Pilo, Russu, Feliciano Do Amara, Fiori, Serra, Mura. All. Monti.

VILLACIDRESE. Spiga, Deidda, Santoni, Mura, Pinheiro Viegas, Deiola, Marongiu, Pereira Rocha, Fois, Pistori (C), Loddo, Fois. All. Wilson

MARCATORI: nel p.t. Feliciano (F); al 12’ Galvan (F); al 18’ Deivison (V).

Nel s.t. 3’ Feliciano (F), al 15’ Fois (V). Al 20’ Pistori (V). Al 7’ del s.t. Galvan (F), al 9’ Fois (V).

ARBITRI. Arbitro 1 Ivan Medda (Sez Carbonia): Arbitro 2 Giacomo Milia (Sez Cagliari); Arbitro 3 Federico Sanna (Sez. Oristano); Cronometrista: Mendy Cherchi (sez. Sassari).

FINALE FEMMINILE COPPA ITALIA SERIE C. DECIMOPUTZU-QUARTU C5 0-3

Nel femminile vittoria senza indugi del Quartu che conquista Coppa e fase nazionale.

Inizia col turbo la squadra biancorossa con una bella percussione di Sara Manca che al 2’ porta a 1-0.

Gara che dopo la fiammata iniziale va in equilibrio, finché ancora Manca, con una saetta, infila Sanna al 27’ (2-0). Ripartenza nel secondo tempo con un nuovo gol delle padrone di casa firmato da Lorrai al 16’

Il risultato non cambia: finisce 3-0 e il trofeo va alle biancorosse.

DECIMOPUTZU: Ambu, Ariu, Cocco, Matranga, Vaquero Hernandez, Simbula, Piras C. (C), Piras R., Mu, Nocco, Sanna, Saba. All. Calabretta.

QUARTU C5: Calamida, Cossu, Evans, Lai, Lorrai, Manca, Marques Lavado, Pinna, Piras, Saiu, Saraniti Pirello, Zedda. All. Moi

MARCATRICI. 2’ e 27’ Manca. Nel s.t. al 16’ Lorrai (Q)

ARBITRI. Arbitro 1 Alberto Cani (Sez. Carbonia); Arbitro 2 Alessia Folimo (Sez. Olbia), Arbitro 3 Diego Massa (Sez. Carbonia)

L’evento è stato organizzato dal Comitato Sardegna FIGC LND insieme alla Delegazione regionale calcio a 5 e grazie alla società Quartu C5, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena.

Pisanu, Pandori(78' Mereu), Fiori, Uccheddu, Boscu(Marongiu 80'), Carta, Usai(70' Spissu), Licciardó, Dib(60' Cabras), Matta(70' Sitzia), Ledda.

RETI: 25' Perinozzi.



Partita sporca in un campo pesantissimo, parte benissimo il Decimoputzu che sugli sviluppi di un calcio d angolo coglie la traversa. Al 25' gran palla di Cossu per Perinozzi che fulmina Pisanu. Il gol sveglia la Decimo 07 che ci prova con Carta e Usai che impegnano Ena che si salva con due grandi parate. Il secondo tempo è tutto di Marca zerosettina che però non riesce a trovare il gol del paro. Finisce 0-1.

