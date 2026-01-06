Nel recupero del girone A di Prima categoria ,il Decimo 07 è stato sconfitto dal Decimoptzu con un gol di Perinozzi al 25'. Ricevuta la palla da Cossu, Perinozzi ha battuto Pisanu con un pallone imprendibile. Il gol sveglia la Decimo 07 : la capolista ci prova con Carta e Usai che impegnano Ena, autore di due grandi parate. Nel seondo tempo, il Decimo 07 si lancia in avanti alla ricerca del pari che non arriva.. Finisce 0-1 per il Decimoputzu..

