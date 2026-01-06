Promozione girone A, Castiadas travolgente: campione d'inverno con il GuspiniJerzu battuto per 3-0
Il Castiadas non si smentisce. La squadra di Bebo Antinori travolge lo Jerzu per 3-0 e raggiunge il Guspini (40 punti) in vetta alla classifica, condividendo così il platonico titolo di campione d'inverno.
La gara è stata decisa da una doppietta di Ridolfi e da un gol di Pulcrano. Un successo meritato col Castiadas che conferma il suo momento magico.
Domenica, la squadra del Sarrabus giocherà ancora in casa, ospitando l'Arborea. Lo Jerzu quint'ultimo con l'Uta, giocherà a Uta.