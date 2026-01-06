Si è conclusa con successo la prima edizione sperimentale di “Corriamo con la Raffa”, innovativa competizione della specialità Raffa di bocce riservata alle rappresentative dei Comitati Regionali, organizzata dal Comitato Regionale Lazio presso il Centro Federale FIB di Roma .

La Sardegna si è distinta conquistando il secondo posto nella classifica della specialità Navetta, una novità assoluta per la Raffa e il secondo posto ex aequo con la Campania nella classifica generale, che comprendeva anche prove del gioco tradizionale e tiro di precisione. Entrambe le classifiche sono state vinte dalla delegazione delle Marche.

La squadra sarda era composta da Thomas Paderas (Marghine Borore), Riccardo Mereu e Lorenzo Pozzato (SOMS Oristano), Maurizio Lilliu (Bocciofila Serramanna), Danilo Piu (S. Demetrio Sindia), Francesco Stella (Comunale Settimo), guidata dal tecnico Michele Alastra e dal dirigente Oscar Migliorini.

«Bravissimi i nostri ragazzi in questa due giorni» – ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale FIB Sardegna, Gianluca Lilliu, presente all’evento e da sempre favorevole a queste nuove formule: «Rappresentano le bocce in forma dinamica e moderna, capaci di attrarre giovani e pubblico. Un passo avanti anche per rendere la Raffa più televisiva e accattivante».

