L'Alghero batte anche il Bonorva per 2-1 ( doppietta di Barboza con un rigore e gol di Madeddu su rigore), portando a 16 i punti di vantaggio sull'Usinese, costretta al pari, 1-1 a Perfugas ( gol di Scanu e Bazzoni).

Per l'Alghero è la 17esima gara vinta su 17 giocate. Vittoria esterna del Ghilarza a Bono (2-3 reti di Solinas, Oppo, Mura, Banta e Molozzu ). Il Li Punti vince per 3-1 sul Luogosanto (Fresi, Cherchi,Tuccio, Mossa ). Il Coghinas espugna il campo della Macomerese, per 2-3. Vittoria per 5-2 dell'Ozierese sul Bosa. Pari (2-2), dello Stitino sulla Campanedda e vittoria (2-1) del Thiesi sul Castelsardo.

Colèaccio dell'Arzachena che ifligge un pesante 5-0 al Tuttavista (ultima in classifica con tre punti), con doppietta di Donati, Olivera, Babou e Bonivardi.

