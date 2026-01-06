Latte Dolce e Monastir vincono le gare di recupero della Serie D, girone G. Il Latte Dolce ha piegato (1-0) la Cos con una rete di Loru. Il Monastir ha battuto il Budoni con lo stesso risultato col gol siglato da Leone.

Due risultati un pò a sorpresa col Latte Dolce e il Monastir che scavalcano la Cos: 27 punti contro i 26 della squadra di Francesco Loi.

Domenica prossima la Cos ospiterà la Lodigiani, il Budoni, l'Ischia. Il Monastir giocherà sul campo del Montespaccato, il Latte Dolce a Monterotondo.

