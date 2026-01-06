Due derby sono oggi in programma in Sardegna per i recuperi della 17esima giornata del campionato di Serie D. In programma i derby Latte Dolce-Costa Orientale Sarda (alle 15) e alle 14,30 Monastir-Budoni.

Due partite importantissime per la classifica e in particolare per un possibile aggancio ai playoff. Il Budoni occupa il quinto posto con 28 punti della classifica del girone G. La Cos è settima a 26 punti, Latte Dolce e Monastir occupano l'ottavo posto con 24 punti. Ma tutte con le gare di oggi da recuperare.

Difficile fare pronostici: i derby spesso sfuggono a qualsiasi ipotesi di risultato.

«Due partite sicuramente di grande interesse – commenta Marcello Angheleddu, allenatore del Monastir – Il girone di ritorno, già iniziato, va rivisto con attenzione rispetto a quello di andata. Il mercato invernale modifica spesso gli organici delle squadre: già domenica scorsa, il Cassino, ultimo in classifica, ha conquistato un buon punto sul campo dell'Ischia, Il Lodigiani ha vinto il Valmonte. Due risultati sorprendenti, col valore delle squadre forse modificato rispetto all'andata dal mercato di riparazione».

