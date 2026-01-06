La marcia dell’Arzachena riprende da Galtellì, dove questo pomeriggio la squadra di Mauro Ottaviani ha sconfitto il Tuttavista 5-0. In un colpo solo, gli smeraldini inaugurano col botto il nuovo anno e chiudono alla grande il girone di andata del campionato di Promozione: la vittoria colta in casa del fanalino di coda del girone B vale, infatti, l’ottavo posto in classifica e 26 punti al giro di boa, e la conferma di una media che rispetta le ambizioni di inizio stagione di una salvezza tranquilla.

Non che allo stadio comunale Salvatore Loriga sia stata una passeggiata, quantomeno nel primo tempo, nel quale a sbloccare il risultato ci ha pensato Olivera prima della mezz’ora. I galluresi dilagano nella ripresa, dopo lo 0-2 siglato al 13’ da Babou, con la doppietta di Donati, a segno al 16’ e al 18’ e sempre più capo cannoniere dell’Arzachena Academy Costa Smeralda con 12 gol, e il sigillo finale al 40’ di Bonivardi, che vale il pokerissimo.

Un risultato frutto di una prestazione solida che dà la giusta carica in vista di una seconda parte di campionato che si preannuncia molto combattuta, e che per la squadra di Ottaviani comincerà sul campo dello Stintino, sconfitto all’andata 2-0 al Biagio Pirina e invischiato al momento nella lotta per non retrocedere.

