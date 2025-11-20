Tra TT Sassari e Marcozzi la sfida continua. Sarà un derby anche l'assegnazione della Supercoppa, oggi a Sassari presso la Palestra di Corso Cossiga (inizio ore 19), un altro trofeo che si accaserà in Sardegna. Sono di fronte i campioni d’Italia del TT Sassari e la vincitrice della Coppa Italia, la Marcozzi, una delle due affiancherà nell’albo d’oro il Quattro Mori, che un mese fa vinse la Supercoppa femminile. Insomma, la Sardegna ha fatto man bassa di titoli in campo nazionale. Oggi Sassari comanda a punteggio pieno la serie A1, la Marcozzi è indietro dopo tre sconfitte.

Stasera sarà ripetuta la formula dello Swaythling, già sperimentata nella partita di Supercoppa femminile tra Quattro Mori e Castelgoffredo. I tre titolari ruotano ogni cinque punti, sostituzioni dopo la prima rotazione, si vince il set al raggiungimento dei 45 punti, si gioca al meglio dei tre set.

Il coach sassarese Mario Santona ha già annunciato la presenza di Andrea Puppo e Marco Cappuccio, da decidere circa gli stranieri. In casa Marcozzi ci saranno Carlo Rossi, Jeet Chandra e Federico Vallino Costassa, il coach Ferrero potrebbe avere a disposizione anche il rumeno Rares Sipos, protagonista nelle due vittorie in Europe Cup nello scorso weekend. Dopo la premiazione le due squadre si separeranno per quarantotto ore, si ritroveranno, ancora a Sassari, sabato per la quinta giornata della serie A1 maschile.

Serie A1 femminile

La terza giornata è iniziata lunedì, con la vittoria del Castelgoffredo sul Muravera per 3-0. Partita senza storia, con tre diciassettenni, Seu, Minurri e Sanchi opposte alla rumena Szocs, numero 20 del mondo, e due ex numero uno d’Italia, Arlia, oggi numero 4, e Stefanova, attuale numero 5.

Ieri il derby tra Quattro Mori e TT Sassari, vinto dalle cagliaritane 3-1. Sassari perde il primo posto, sorpassata proprio dal Castelgoffredo. Al Palatennistavolo Chasselin ha vinto la prima sfida con Rozanova, ma Ciobanu ristabilisce la parità battendo Carnovale al quinto set. Il Quattro Mori riparte con Tania Plaian, al rientro dopo un lungo infortunio, e supera Simon in quattro set. Chiude la sfida più appetibile, tra Chasselin e Ciobanu vince la francese in tre set e per il Quattro Mori arriva la prima vittoria. La terza giornata si chiude domenica con Norbello-Sud Tirol.

