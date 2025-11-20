Tanca Regia è pronta a ospitare il Campionato del Cavallo Sardo: al via 210 binomi iscritti. Il “Tanca Regia Autumn Tour”, evento imperniato sul cavallo nato e allevato in Sardegna, si disputerà fino a domenica nell’impianto di Abbasanta.

All’interno del Concorso nazionale di salto ostacoli A3* si svolgerà il Campionato regionale del Cavallo Sardo che si articolerà in quattro sezioni: cavalli giovani di 4 anni, cavalli giovani di 5 anni, cavalli giovani di 6 anni e cavalli di 7 anni e oltre. Il montepremi totale è di 50 mila euro, e il 20 per cento di ogni sezione sarà destinato agli allevatori. La manifestazione è organizzata dall’agenzia Asvi (Agenzia per lo sviluppo e valorizzazione ippica) col sostegno finanziario della Regione Autonoma della Sardegna, e rientra negli interventi per il rilancio del comparto ippico.

Tra le gare spiccano la C130 a fasi consecutive, la C135 a tempo e la C140 a tempo. Sabato sarà il Piccolo Gran Premio-C135 mista la gara più impegnativa, ma grande attenzione merita anche il Gran Premio di 1° Grado, una C125 mista speciale che manderà i primi 5 binomi al barrage, e le due gare spettacolari di domenica: la C135 a difficoltà progressive e il Gran Premio C145 a due manche.

Show director Gianleonardo Murruzzu, direttore di campo Furio Alessandro Tocco, presidente di giuria Federica Flavia Uras.

