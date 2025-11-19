Quarti di Coppa, Castiadas e Bonorva dominano l’andataLe partite di ritorno si giocheranno il 26 novembre
Si è completato oggi il quadro delle gare di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. Il Castiadas di Bebo Antinori mette una seria ipoteca sulla qualificazione superando con merito l’Uta: 4-1 il risultato finale. Protagonista assoluto Daniele Pilosu, autore di una tripletta. L’altra rete porta la firma di Fredrich, migliore in campo, mentre per l’Uta è andato a segno Cossu.
Qualificazione ipotecata anche per il Bonorva, che travolge 4-0 il Li Punti. Finisce senza reti il confronto tra Arborea e Tonara. La gara Alghero-Coghinas (2-1) si era invece disputata la settimana scorsa.
Le partite di ritorno si giocheranno il 26 novembre, ad eccezione di Tonara-Arborea, in programma il 3 dicembre.