Tra le sfide in programma oggi nei quarti di finale di Coppa Italia del torneo di Promozione regionale di calcio spicca quella tra Arborea e Tonara. Fischio d’inizio alle 18, al “Gino Neri” di Arborea. A dirigere la gara sarà Alessandro Atzei della sezione di Cagliari.

La sfida. Il percorso di coppa di entrambe le squadre è simile. Nei primi impegni della competizione, la compagine allenata da Nicola Battolu ha superato altre due oristanesi. Nel primo turno ha avuto la meglio sulla Tharros (4-2 all’andata e pareggio 1-1 al ritorno), mentre agli ottavi ci sono voluti i calci di rigore per supera il Terralba F. Bellu (3-4 terralbese all’andata e 3-2 al ritorno per l’Arborea). Il Tonara, invece, nel primo turno ha battuto l’Ovodda (2-2 nella prima sfida e vittoria per 3-2 nel ritorno); agli ottavi, invece, un doppio 0-0 contro il Samugheo e passaggio ai quarti dopo i calci di rigore.

L’andata. Stasera la gara di andata tra due formazioni che in campionato attraversano due situazioni diverse. L’Arborea è reduce da una serie di risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi) che l’hanno portata in piena zona playoff. Il Tonara, invece, occupa attualmente l’ultima posizione in classifica, a quota 6 punti. Le due squadre si sono già affrontate dieci giorni fa in occasione del decimo turno di campionato: vinse l’Arborea, per 3-1. Per i padroni di casa reti di Cicu, Orro e Pibiri (su rigore). Per gli ospiti momentaneo pareggio di Enrico Poddie.

