Coppa Italia Promozione, sfida dei quarti tra Arborea e TonaraFischio d’inizio alle 18, al “Gino Neri” di Arborea
Tra le sfide in programma oggi nei quarti di finale di Coppa Italia del torneo di Promozione regionale di calcio spicca quella tra Arborea e Tonara. Fischio d’inizio alle 18, al “Gino Neri” di Arborea. A dirigere la gara sarà Alessandro Atzei della sezione di Cagliari.
La sfida. Il percorso di coppa di entrambe le squadre è simile. Nei primi impegni della competizione, la compagine allenata da Nicola Battolu ha superato altre due oristanesi. Nel primo turno ha avuto la meglio sulla Tharros (4-2 all’andata e pareggio 1-1 al ritorno), mentre agli ottavi ci sono voluti i calci di rigore per supera il Terralba F. Bellu (3-4 terralbese all’andata e 3-2 al ritorno per l’Arborea). Il Tonara, invece, nel primo turno ha battuto l’Ovodda (2-2 nella prima sfida e vittoria per 3-2 nel ritorno); agli ottavi, invece, un doppio 0-0 contro il Samugheo e passaggio ai quarti dopo i calci di rigore.
L’andata. Stasera la gara di andata tra due formazioni che in campionato attraversano due situazioni diverse. L’Arborea è reduce da una serie di risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi) che l’hanno portata in piena zona playoff. Il Tonara, invece, occupa attualmente l’ultima posizione in classifica, a quota 6 punti. Le due squadre si sono già affrontate dieci giorni fa in occasione del decimo turno di campionato: vinse l’Arborea, per 3-1. Per i padroni di casa reti di Cicu, Orro e Pibiri (su rigore). Per gli ospiti momentaneo pareggio di Enrico Poddie.