Eccellenza, anticipate a sabato tutte le gare dell'undicesima giornataAttesa per lo scontro diretto fra il Tempio e l'Iglesias, staccate di un punto
Si giocherà sabato alle 15 l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza.
In programma Buddusò-Ferrini Cagliari, Carbonia-Ossese, Nuorese-Taloro Gavoi, Santa Teresa-Calangianus, Sant'Elena-Ilvamaddalena (a Settimo San Pietro), Tempio-Iglesias, Tortolì-Atletico Uri, Villasimius-Lanusei.
Attesa per lo scontro diretto fra il Tempio e l'Iglesias, staccate di un punto, Carbonia-Ossese con gli ospiti in forte ascesa e e Nuorese-Taloro.
Da seguire anche Villasimius-Lanusei e la trasferta dell'Uri di Massimiliano Paba a Tortolì.