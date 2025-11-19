Si giocherà sabato alle 15 l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza.

In programma Buddusò-Ferrini Cagliari, Carbonia-Ossese, Nuorese-Taloro Gavoi, Santa Teresa-Calangianus, Sant'Elena-Ilvamaddalena (a Settimo San Pietro), Tempio-Iglesias, Tortolì-Atletico Uri, Villasimius-Lanusei.

Attesa per lo scontro diretto fra il Tempio e l'Iglesias, staccate di un punto, Carbonia-Ossese con gli ospiti in forte ascesa e e Nuorese-Taloro.

Da seguire anche Villasimius-Lanusei e la trasferta dell'Uri di Massimiliano Paba a Tortolì.

