Travolgente successo del Castiadas nella gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione.

La squadra di Bebo Antinori, in gran forma, piega per 4-1 l'Uta con Daniele Pilosu, autore di una tripletta, in grande spolvero.

La squadra di Antinori è scesa in campo senza gli ultimi rinforzi ma dando spazio a chi ha finora collezionato minor minutaggio in campionato che vede la compagine del Sarrabus in vetta al girone A con Guspini e Terralba.

Contro l’Uta i gol del successo sono stati segnati da Pilosu (tre) e da Frederich su un rigore che lui stesso si era procurato. Per l'Uta, il gol della bandiera di Cossu.

Il ritorno si giocherà a Uta il 26 novembre. Soddisfazione a fine gara dell'allenatore Antinori e dei massimi dirigenti Mauro Vargiolu e Matteo Frau.

