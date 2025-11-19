Promozione, Arzachena ancora a digiuno di punti ma Ottaviani non fa drammi e rilancia«Periodo che passerà, serve però maggiore cattiveria agonistica»
La sconfitta col Castelsardo fa male. Ma l’Arzachena Academy Costa Smeralda ha l’occasione di rifarsi nella seconda gara casalinga della settimana contro il Coghinas, di scena domenica al Biagio Pirina. A condizione di metterci maggiore cattiveria agonistica.
Ne è convinto l’allenatore Mauro Ottaviani. Intervenuto dopo lo 0-1 dell’11ª giornata di Promozione – valso ai galluresi la quarta sconfitta consecutiva in campionato – il tecnico romano ha spiegato: “È un periodo no per noi, in cui gli episodi ci girano contro: stiamo giocando bene ma non riusciamo a prendere punti. Però, come dico ai ragazzi, continuando a lavorare come stiamo facendo passerà”.
La sconfitta interna col Castelsardo pesa, ma la classifica non suscita particolari preoccupazioni e fare drammi non aiuta. «Come squadra cerchiamo sempre di giocare a calcio, in casa come in trasferta: è un momento in cui alla prima occasione l’avversario ti fa male, ma nell’arco di una stagione ci stanno anche questi momenti, e lavoriamo per invertire presto la rotta e tornare a fare punti», sottolinea Ottaviani. «Ai ragazzi non posso rimproverare nulla: si allenano forte tutta la settimana. Tuttavia – conclude l’allenatore dell’Arzachena – per portare a casa le partite serve un po’ più di cattiveria agonistica».