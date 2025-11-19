La sconfitta col Castelsardo fa male. Ma l’Arzachena Academy Costa Smeralda ha l’occasione di rifarsi nella seconda gara casalinga della settimana contro il Coghinas, di scena domenica al Biagio Pirina. A condizione di metterci maggiore cattiveria agonistica.

Ne è convinto l’allenatore Mauro Ottaviani. Intervenuto dopo lo 0-1 dell’11ª giornata di Promozione – valso ai galluresi la quarta sconfitta consecutiva in campionato – il tecnico romano ha spiegato: “È un periodo no per noi, in cui gli episodi ci girano contro: stiamo giocando bene ma non riusciamo a prendere punti. Però, come dico ai ragazzi, continuando a lavorare come stiamo facendo passerà”.

La sconfitta interna col Castelsardo pesa, ma la classifica non suscita particolari preoccupazioni e fare drammi non aiuta. «Come squadra cerchiamo sempre di giocare a calcio, in casa come in trasferta: è un momento in cui alla prima occasione l’avversario ti fa male, ma nell’arco di una stagione ci stanno anche questi momenti, e lavoriamo per invertire presto la rotta e tornare a fare punti», sottolinea Ottaviani. «Ai ragazzi non posso rimproverare nulla: si allenano forte tutta la settimana. Tuttavia – conclude l’allenatore dell’Arzachena – per portare a casa le partite serve un po’ più di cattiveria agonistica».

