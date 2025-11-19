Dopo appena otto giornate di campionato la Seconda Categoria ha già acceso i motori della competizione. Nei gironi F e H, dove militano diverse squadre galluresi, la corsa agli obiettivi stagionali è serrata e ogni turno ridisegna la classifica.

Nel girone H l’equilibrio regna sovrano. Fino alla quinta giornata comandava La Salette, poi un rapido alternarsi in vetta ha cambiato più volte le gerarchie. Per due turni il primato è stato del Tavolara (20 punti), ma l’ultimo fine settimana ha portato una nuova capolista: il Palau, ora primo con 21 punti. I tavolarini sono stati fermati sul pari a Porto Cervo (17), mentre i palaesi hanno colto una vittoria pesante sul campo del Funtanaliras (9).

Alle spalle della capolista c’è il Porto San Paolo (19), vittorioso in trasferta contro La Salette (15), raggiunta a sua volta dal Golfo Aranci, corsaro a Siniscola, ancora fermo a zero punti. Respira anche il Biasì (15), che supera il Loiri, penultimo con 3 punti. A quota 9 rimane il Funtanaliras, tallonato dall’Alà (10), vincente sul Porto Rotondo, ora appaiato al Trinità, autore di un pari interno contro la Brunellese (5).

Nel girone F comanda sempre lo Sporting Sassari con 17 punti, tallonato a una sola lunghezza dallo Sporting Paduledda (16), vittorioso sul campo del Monte Muros. Al terzo posto il Codaruina (15), affiancato dalla Folgore Tissi, reduce dal pari casalingo contro il Tzaramonte. L’Atletico Castelsardo segue a 14 punti dopo il pareggio interno con il Florinas.

Chiude il quadro gallurese la sfida tra Laerru (11) e Viddalbese (3) disputata al “Mario Mossa Pirisinu”, con i padroni di casa usciti vincitori.

