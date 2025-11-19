Resta imbattuta la capolista della serie A di basket in carrozzina. Anche dopo il derby. Sul parquet di Sorso la Dinamo Lab si impone 68-62 sull'Asinara Waves.

Primo tempo appannaggio di Porto Torres che gioca meglio e con la coppia Choudhry-Luszynski tocca anche il +12. Dopo l'intervallo la squadra sassarese difende decisamente meglio, concedendo appena 9 punti e rovesciando l'inerzia del match.

I tabellini

Dinamo Lab: Papi 3, Canella, Mosler 15, Esteche, Lindblom 6, Revuelta 2, Saaid 4, Uras, Murakami 29, Ghione 9. All. Foden

Porto Torres: Bobbato, Choudhry 22, Simula 2, Spanu, Falchi, Brown 12, Martinez 3, Luszynski 20, Puggioni, Diene 3, Quaranta, Ciciou. All. Mura.

© Riproduzione riservata