Il derby è della Dinamo Lab: contro il Porto Torres finisce 68-62Top scorer del match il giapponese Murakami con 29 punti
Resta imbattuta la capolista della serie A di basket in carrozzina. Anche dopo il derby. Sul parquet di Sorso la Dinamo Lab si impone 68-62 sull'Asinara Waves.
Primo tempo appannaggio di Porto Torres che gioca meglio e con la coppia Choudhry-Luszynski tocca anche il +12. Dopo l'intervallo la squadra sassarese difende decisamente meglio, concedendo appena 9 punti e rovesciando l'inerzia del match.
I tabellini
Dinamo Lab: Papi 3, Canella, Mosler 15, Esteche, Lindblom 6, Revuelta 2, Saaid 4, Uras, Murakami 29, Ghione 9. All. Foden
Porto Torres: Bobbato, Choudhry 22, Simula 2, Spanu, Falchi, Brown 12, Martinez 3, Luszynski 20, Puggioni, Diene 3, Quaranta, Ciciou. All. Mura.