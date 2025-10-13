Gli incontri del tabellone principale hanno acceso il lunedì dell’Olbia Challenger. La rassegna sarda organizzata al Tc Terranova ha visto gli azzurri Lorenzo Carboni e Michele Ribecai raggiungere il tabellone principale, grazie alle vittorie, rispettivamente, sul polacco Szymon Kielan (4-6 6-3 7-6) e sul tedesco Christoph Negritu (6-3 6-2).

Una giornata che sembrava non aver preso la piega giusta e che stava per spegnere il desiderio di Carboni di accedere al tabellone principale. L'algherese era sotto 5-2 nel terzo set contro Kielan, ma è riuscito nella rimonta in extremis spinto dal pubblico della Cloto Arena e ha chiuso l’incontro per 7-5 nel tie break decisivo. Per lui ora ci sarà il cileno Alejandro Tabilo, numero 1 del seeding.

E si è qualificato per il tabellone principale anche Ribecai. Il classe 2003 di Lucca, che nell'ultimo mese ha raggiunto due finali proprio in Sardegna, negli Itf del Forte Village, ha regolato Negritu e si è regalato il primo main draw Challenger della carriera. Sfiderà al primo turno un veterano come il serbo Dusan Lajovic.

Niente da fare invece per Enrico Dalla Valle, sconfitto nel turno decisivo dall'estone Daniil Glinka con un doppio 6-4.

Nel main draw, debutto positivo di Luka Pavlovic che ha sconfitto Alexis Galarneau 7-6(4) 6-3, mentre Hugo Grenier ha sconfitto Nishesh Basavareddy 3-6 6-4 6-2. La giornata si concluderà con il debutto di Stefano Travaglia, opposto a Luca Van Assche.

© Riproduzione riservata