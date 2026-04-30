«La continuità territoriale non consente incrementi tariffari a carico dei residenti e va tutelata». L’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca interviene sull’aumento dei costi del carburante e sugli allarmi legati a possibili rincari delle tariffe aeree per i viaggi in regime di continuità territoriale.

«Conosciamo la complessità del momento e le difficoltà che il sistema del trasporto aereo sta attraversando a causa dell’aumento dei costi energetici – dichiara Manca – ma è fondamentale chiarire che il sistema di continuità territoriale oggi operativo in Sardegna, definito da un decreto ministeriale coerente con la normativa europea, non consente aumenti tariffari a carico dei residenti, né può essere modificato con decisioni assunte sull’onda dell’emergenza». L’assessora sottolinea inoltre che «la tutela delle tariffe per i cittadini sardi resta una priorità assoluta. Siamo consapevoli del contesto e pronti alla leale collaborazione istituzionale, ma ogni eventuale revisione può avvenire solo attraverso un confronto formale e strutturato tra Ministero, Regione ed Enac, volto a individuare soluzioni che mantengano l’equilibrio del sistema senza gravare sui passeggeri».

«Limitarsi a segnalare il problema e indicare l’aumento delle tariffe come unica risposta – prosegue – non è pragmatismo: è necessario invece assumersi responsabilità e individuare soluzioni percorribili». Infine, la conclusione: «La Regione Sardegna è già al lavoro e pronta a fare la propria parte fino in fondo, ma su un punto non arretreremo: la continuità territoriale è un servizio pubblico essenziale e, come tale, va tutelata con strumenti adeguati, responsabilità condivise e nel rispetto della specificità della Sardegna come Isola».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata