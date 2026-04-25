Tennis Serie C, le partite della giornataSi disputano nel fine settimana i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si disputano oggi e domani i match validi per il campionato regionale di Serie C a squadre.
In programma la sesta giornata maschile e la quinta e ultima giornata femminile.
Ecco partite e classifiche dei gironi.
Serie C maschile.
Girone 1:
Ct Decimomannu B-Sporting Ct Quartu (ore 9)
Tc Alghero-Tennis Elmas (10)
Torres Tennis B-Tc Cagliari
Riposa: Tc Arzachena.
Classifica: Sporting Ct Quartu 15; Tc Alghero 10; Ct Decimomannu B* 8; Tennis Elmas** 6; Tc Cagliari 3; Torres Tennis B** 1; Tc Arzachena 0. (** due partite in meno; * una partita in meno).
Girone 2:
Ct Macomer-Tc Terranova (ore 9)
Tc Novelli-Ct Decimomannu A
Easy Tennis-Tc Tempio.
Riposa: Tc70 Oristano.
Classifica: Tc Novelli* e Tc70 Oristano 12; Tc Terranova* 9; Ct Decimomannu A* 6; Ct Macomer* 4; Easy Tennis* 1; Tc Tempio 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Tc Alghero-Tc Ghilarza (ore 9)
Quattro Mori Tennis Team-Accademia Tennis (10)
Tc Cagliari B-Torres Tennis
Classifica: Quattro Mori Tennis Team 10; Tc Alghero 8; Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Cagliari B* 2; Tc Ghilarza* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Tc Porto Torres-Tc Terranova (sabato, ore 10)
Tennis Elmas-Tc Cagliari A (9)
Tc Arzachena-Sporting Ct Quartu (10)
Classifica: Sporting Ct Quartu 10; Tc Cagliari A 8; Tc Terranova 7; Tc Porto Torres 6; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.