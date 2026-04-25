Si disputano oggi e domani i match validi per il campionato regionale di Serie C a squadre.

In programma la sesta giornata maschile e la quinta e ultima giornata femminile.

Ecco partite e classifiche dei gironi.



Serie C maschile.

Girone 1:

Ct Decimomannu B-Sporting Ct Quartu (ore 9)

Tc Alghero-Tennis Elmas (10)

Torres Tennis B-Tc Cagliari

Riposa: Tc Arzachena.

Classifica: Sporting Ct Quartu 15; Tc Alghero 10; Ct Decimomannu B* 8; Tennis Elmas** 6; Tc Cagliari 3; Torres Tennis B** 1; Tc Arzachena 0. (** due partite in meno; * una partita in meno).



Girone 2:

Ct Macomer-Tc Terranova (ore 9)

Tc Novelli-Ct Decimomannu A

Easy Tennis-Tc Tempio.

Riposa: Tc70 Oristano.

Classifica: Tc Novelli* e Tc70 Oristano 12; Tc Terranova* 9; Ct Decimomannu A* 6; Ct Macomer* 4; Easy Tennis* 1; Tc Tempio 0. (* una partita in meno).



Serie C femminile.

Girone 1:

Tc Alghero-Tc Ghilarza (ore 9)

Quattro Mori Tennis Team-Accademia Tennis (10)

Tc Cagliari B-Torres Tennis

Classifica: Quattro Mori Tennis Team 10; Tc Alghero 8; Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Cagliari B* 2; Tc Ghilarza* -1. (* un punto di penalizzazione).



Girone 2:

Tc Porto Torres-Tc Terranova (sabato, ore 10)

Tennis Elmas-Tc Cagliari A (9)

Tc Arzachena-Sporting Ct Quartu (10)

Classifica: Sporting Ct Quartu 10; Tc Cagliari A 8; Tc Terranova 7; Tc Porto Torres 6; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.

