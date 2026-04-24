È demandato agli ultimi 90 minuti della stagione regolare il verdetto su chi staccherà subito il biglietto per la Prima Categoria, e chi invece sarà chiamato a disputare i playoff.

L'argomento riguarda la seconda categoria, nello specifico i gironi F e H: nel primo caso il responso giungerà nell'ambito della stessa gara in quanto il calendario, per uno strano gioco del destino, porrà di fronte la prima e la seconda, distanziate da un solo punto: Ottava 56, Atletico Castelsardo 55, e con un eventuale terzo incomodo, ma solo in chiave playoff, che risponde al nome di Folgore Tissi 52.

Il confronto avrà luogo sul terreno dei Castellanesi, che oltre al fattore campo partono con due certezze: se vincono vanno in Prima, in caso di pareggio la certezza dei play promozione. Per i play out dello stesso girone la lotta è tra 3 squadre: l'unica Gallurese è la Viddalbese che, oltre ad essere obbligata vincere, deve attendere notizie favorevoli da altri campi. Brevemente ricordiamo posizione e punteggio delle altre "Anglogalluresi": lo Sporting Paduledda 37, è attualmente quinto e conserverà la posizione al di là del risultato; il Codaruina 32, ora ottavo, in caso di successo potrebbe scalare in avanti, stesso dicasi per il Laerru 29, attualmente decimo. Terminiamo con le prospettive play riguardanti il girone H: attualmente al primo posto si trova il Tavolara 65, tallonato ad un punto dal Golfo Aranci 64, in questo caso niente scontro diretto , con la formazione cara al presidente Damiano Brundu che riceverà la visita del Biasì 31; alla stessa ora i Golfarancini saranno ospiti de La Salette 33. L'unica certezza è che la vittoria di entrambe al termine degli ultimi 90 minuti della stagione sancirebbe la promozione del Tavolara e i play off per il Golfo Aranci. Già definita anche la griglia playout: col Loiri 19 che affronterà la Budonese 16. Della rimanente decina di squadre, tutte galluresi, che compongono il girone H, parleremo nei prossimi giorni, anche perché potrebbe essere raggiunta quota 350 reti da parte delle prime 4: Tavolara ( attualmente 96), Golfo Aranci 99, Palau 62 e Porto San Paolo 79.

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