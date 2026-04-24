Calcio regionale
24 aprile 2026 alle 22:17aggiornato il 24 aprile 2026 alle 22:58
Promozione, girone B: Castelsardo vittorioso sul Thiesi: 4-1Il risultato consente ai padroni di casa di salire al nono posto in classifica
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In Promozione, girone B, si è giocato oggi l'anticipo tra il Castelsardo e il Thiesi con vittoria dei padroni di casa per 4-1.
Il risultato consente ai padroni di casa di salire al nono posto in classifica con 44 punti ad uno solo di distanza dallo stesso Thiesi, che resta ottavo con 45 punti.
Un successo netto per il CasteLsardo protagonista finora di un buon campionato.
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