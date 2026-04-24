Sarà italiano il vincitore del quarto Itf Combined di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

I semifinalisti del singolare maschile sono tutti e quattro azzurri. Nella parte alta del tabellone, la testa di serie numero 6, Francesco Forti (dopo il 6-2, 6-1 Lorenzo Angelini) affronterà la numero 7, Manuel Mazza (che ha sconfitto in rimonta, 3-6, 6-2, 6-4, il russo Andrey Chepelev, numero 4). Nella parte bassa, invece, il numero 5, Federico Arnaboldi (7-5, 1-6, 6-1 sul qualificato svizzero Noah Lopez) si misurerà col numero 8, Giovanni Oradini (6-4, 6-1 sul numero 2 Tommaso Compagnucci).

Femminile. Ancora tre italiane in corsa ai quarti femminile. Sono Laura Mair, che ha battuto 6-3, 4-6, 6-3 Isabella Maria Serban, la testa di serie numero 8, Vittoria Paganetti, che ha superato 6-2, 7-6 la spagnola Charo Esquiva Banuls, e affronterà la qualificata Gaia Maduzzi (6-0, 6-3 alla qualificata serba Luna Vujovic).

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