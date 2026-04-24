Doppietta della Dinamo Lab che al palaSerradimigni vince due gare del girone e conquista in anticipo la semifinale dell'Eurocup 1 di basket in carrozzina. Domattina alle 9.30, sempre al PalaSerradimigni, la squadra sassarese contenderà ai turchi del Galatasaray il primo posto che è decisivo per l'accoppiamento con le due qualificate dell'altro gruppo.

Questa mattina la formazione allenata da Mathew Foden ha superato il Rhine River Rhinos per 67-62. Gara molto intensa, anche perché la squadra tedesca ha avuto nel primo tempo uno strepitoso Khamali da 25 punti e 20 rimbalzi. Dopo l'intervallo però la Dinamo lab ha trovato le contomisure in difesa e ha soprassato e chiuso il match grazie alla verve offensiva di Papi 821 punti), Murakami (20), Ghione e Moselr (10 punti a testa).

Gara meno complessa quella di questo pomeriggio contro i francesi dello Hyeres: 81-65 il finale. I biancoblù sono andati subito in testa e nel terzo quarto hanno allungato per controllare poi senza problemi.

Il tabellino della Dinamo Lab: Papi 6, Mosler 16, Esteche 4, Lindblom 6, Revuelta 6, Saaid 4, Marquinhos 2, Murakami 22, Ghione 15. Allenatore: Foden

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