Ultimo impegno stagionale nel torneo di Promozione regionale di calcio. Tra oggi e domani, infatti, si giocherà la diciassettesima e ultima giornata del girone di ritorno.

Nel girone A, l’ultimo ostacolo che separa il Terralba F. Bellu dall’Eccellenza è la Freccia Parte Montis. L’undici allenato da Daniele Porcu dovrà vincere sul campo dei “cugini” mogoresi, già retrocessi in Prima Categoria, per poter festeggiare il salto di categoria. Alle spalle, l’unica che può ancora contrastare i terralbesi è il Castiadas, impegnato a Jerzu, che ha 2 punti di ritardo. A Orrù e compagni occorreranno dunque i tre punti per poter coronare il lungo inseguimento. Al Comunale di Mogoro è atteso il pubblico delle grandi occasioni. In campo domani anche il Samugheo, già salvo, che dovrà vedersela con la Villacidrese, terza forza del torneo e in corsa per un piazzamento di rilievo in chiave playoff. Anticipo al sabato, invece, per Arborea e Tharros. I primi ospiteranno l’Atletico Cagliari. La formazione allenata da Maurizio Firinu punta alla vittoria per chiudere al meglio la stagione, centrando la quinta posizione finale. I biancorossi, invece, saranno di scena sul campo del Selargius, attualmente in sesta posizione.

Le due oristanesi del girone B scenderanno in campo nella giornata di domani. Al Bosa occorrerà far punti nell’impegno casalingo contro l’Ozierese, terza in classifica, per evitare i playout. Al momento i bosani hanno 2 punti di vantaggio sul Li Punti e 3 sullo Stintino, rispettivamente quart’ultima e quint’ultima in classifica. Il Ghilarza, infine, saluterà la Promozione ospitando l’Atletico Bono, anch’esso già retrocesso in Prima.

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