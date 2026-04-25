Un tramonto fuori dall’ordinario ha trasformato la costa occidentale della Sardegna in un palcoscenico naturale di rara bellezza, conquistando persino l’attenzione della Nasa. Protagonista dello scatto, firmato dal fotografo Lorenzo Busilacchi, è un fenomeno tanto suggestivo quanto insolito: il Mock Mirage, o falso miraggio.

Durante gli ultimi istanti di luce, il sole è apparso visibilmente “sdoppiato”, come se fosse diviso in due. Un effetto ottico affascinante causato da un’inversione termica negli strati più bassi dell’atmosfera, capace di alterare la percezione visiva dell’astro all’orizzonte. Ma lo spettacolo non si è fermato qui.

Poco prima che il sole scomparisse nel mare, è stato possibile osservare anche il cosiddetto green flash, il celebre “raggio verde”: un brevissimo bagliore smeraldo generato dalla rifrazione della luce nei diversi strati atmosferici. Un evento raro, difficile da cogliere, che ha reso il momento ancora più unico.

La sequenza di questi fenomeni, immortalata lungo la costa occidentale, rappresenta un vero e proprio regalo della natura e un orgoglio per il territorio sardo, sempre più protagonista anche nel panorama astronomico internazionale.

L’attenzione ora si sposta al prossimo 12 agosto, quando una eclissi solare parziale accompagnerà il tramonto. Le condizioni potrebbero regalare nuove immagini spettacolari, e cresce l’attesa per vedere se altri fotografi dell’isola riusciranno a catturare un evento altrettanto straordinario.

Il cielo di Sardegna, ancora una volta, promette meraviglia.

© Riproduzione riservata