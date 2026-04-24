L'ultima giornata della serie C femminile è un derby sardo. La Women Torres di mister Emanuele Riu ospita la Tharros domenica alle ore 14.30, al "Peppino Sau" di Usini.

La squadra sassarese ha già ottenuta la salvezza, mentre le oristanesi dovranno disputare lo spareggio salvezza contro l'Atletico Uri.

Dall'infermeria arrivano buone notizie, l'olandese Loupattij dopo il problema accusato all'ultimo momento nella sfida contro le lombarde, si è allenata in gruppo con la squadra e sarà a disposizione.

All'andata la gara si è conclusa con un pirotecnico 5-1 in favore della Women Torres: doppietta di Mayla Cocco e una rete a testa per Castronuovo, Sotgiu e Picchirallo.

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