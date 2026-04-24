Al via domani il Torneo delle Regioni di calcio a 5, in programma da domani, sabato, nel Lazio con 72 Rappresentative regionali impegnate nella corsa ai quattro trofei messi in palio dalla Lega Nazionale Dilettanti. La Sardegna sarà rappresentata da quattro selezioni: Under 19, guidata da Ivan Paderi, Under 17 con Gianluca Marras, Under 15 affidata a Tony Petruso, Femminile allenata da Marcello Puddu. Per tutte le rappresentative sarde l’esordio è fissato per domani, contro il Lazio. Le squadre del Comitato Sardegna sono inserite nei gironi con Lazio, Basilicata e Umbria, mentre la selezione femminile disputerà un triangolare con Lazio e Umbria.

Il calendario della prima fase prevede: 25 aprile: Lazio-Sardegna ; 26 aprile: Basilicata-Sardegna; 27 aprile: Sardegna-Umbria; 28 aprile: giornata di riposo. A seguire, spazio alla fase finale: 29 aprile: i quarti di finale; 30 aprile: le semifinali; 1 maggio: le finali. Per quanto riguarda la copertura mediatica, l’unica gara della Sardegna trasmessa in streaming nella fase a gironi sarà Lazio-Sardegna Under 19, in programma il 25 aprile alle ore 17 sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Le finali saranno trasmesse anche sui siti del Corriere dello Sport e di Tuttosport.

Il responsabile regionale del calcio a 5, è Luca Fadda: «Il Torneo delle Regioni - ha detto - è sempre un appuntamento di grande valore, sportivo e umano. È il punto di arrivo di mesi di lavoro portato avanti con dedizione dagli staff tecnici, medici e dirigenziali, che meritano un sincero ringraziamento. Andiamo nel Lazio con l’obiettivo di offrire ai ragazzi e alle ragazze un’esperienza di crescita importante. Più ancora del risultato, conta la possibilità di confrontarsi, migliorare e rappresentare con orgoglio la Sardegna».

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