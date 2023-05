Un esordio col botto per gli atleti del Tennis Club Porto Torres pronti ad affrontare le sfide che li attendono quest’anno. Domenica la prima vittoria per 5-1 del Tc turritano contro il Tc Forum di Roma nel campionato nazionale di Serie B2. Nella Club House del Tennis Club a Porto Torres è stata presentata la squadra maschile che partecipa alla competizione nazionale, un team composto da dieci tennisti di alto livello in cui compaiono ben tre stranieri, quali il francese Jonathan Eysseric, il tedesco Tim Hnandel e il canadese Joahnnes Ingildsen. Fra i volti noti di talento Antonio Zucca, Alessandro Procopio, Tommaso Pace, Alexander Fragasso, Enrico Proli, Niccolò Pia e Franco Ciafardini. Il presidente Stefano Caria nel suo intervento ha sottolineato gli obiettivi della terza partecipazione al campionato, primo fra tutti la salvezza da raggiungere con serenità senza dover ricorrere alla lotteria dei play out come avvenuto lo scorso anno. «Stiamo lavorando per ampliare la struttura di questo club», ha spiegato Caria «e contiamo di farlo a breve presentando il nostro progetto all’amministrazione comunale con lo scopo di fare di Porto Torres un punto di riferimento nelle attività sportive nazionali e internazionali». Il direttore tecnico della scuola tennis, nonchè capitano della squadra, Paolo Pani, ha voluto precisare la forte presenza degli stranieri in squadra presentando tutti i componenti. il presidente della commissione comunale Sport, Antonello Cabitta, ha ringraziato ancora una volta il Tennis Club Porto Torres per la costante crescita che l’associazione ha sviluppato nel corso degli anni, evidenziando come il circolo sia il fiore all’occhiello della città di Porto Torres come organizzazione, gestione e risultati agonistici.

