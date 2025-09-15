Promozione, buona la prima dell'Arzachena contro lo StintinoOttaviani: «Bravi a sfruttare gli spazi dopo il vantaggio»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Parte col piede giusto la stagione dell’Arzachena, che dopo il passaggio del turno in Coppa Italia batte 2-0 lo Stintino all’esordio nel campionato di Promozione, regalando al pubblico del “Biagio Pirina” il miglior risultato possibile alla prima in casa.
Decisivi nella ripresa Greggio e Donati, in gol al 5’ e al 14’. “Lo Stintino è una squadra organizzata, molto ostica, che gioca al calcio e che ci ha messo in difficoltà. Per fortuna nel secondo tempo abbiamo trovato subito il gol, e la partita si è messa in discesa per noi, che siamo stati bravi a sfruttare gli spazi e a raddoppiare senza per contro subire troppo”, è il commento del tecnico Mauro Ottaviani, che si dice soddisfatto del progetto e della linea verde sposata dal club presieduto da Pasquale Cossu.
Partiti con tre under – la regola ne impone almeno due, un 2006 e un 2007 – gli smeraldini, che si presenteranno ufficialmente giovedì in Piazza Risorgimento a partire dalle 17.30, hanno chiuso la gara con sei fuoriquota in campo, e guardano adesso alla trasferta di Thiesi con la grande voglia di ripetersi.
Di tutt’altro umore è l’allenatore dello Stintino. “Siamo molto delusi: l’Arzachena è una buona squadra ma eravamo partiti bene, Copetti è stato bravissimo sulla nostra prima occasione”, dice Massimiliano Corbia, che da domani inizierà a pensare al prossimo impegno in casa contro la “big” Bonorva.