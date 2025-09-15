Parte col piede giusto la stagione dell’Arzachena, che dopo il passaggio del turno in Coppa Italia batte 2-0 lo Stintino all’esordio nel campionato di Promozione, regalando al pubblico del “Biagio Pirina” il miglior risultato possibile alla prima in casa.

Decisivi nella ripresa Greggio e Donati, in gol al 5’ e al 14’. “Lo Stintino è una squadra organizzata, molto ostica, che gioca al calcio e che ci ha messo in difficoltà. Per fortuna nel secondo tempo abbiamo trovato subito il gol, e la partita si è messa in discesa per noi, che siamo stati bravi a sfruttare gli spazi e a raddoppiare senza per contro subire troppo”, è il commento del tecnico Mauro Ottaviani, che si dice soddisfatto del progetto e della linea verde sposata dal club presieduto da Pasquale Cossu.

Partiti con tre under – la regola ne impone almeno due, un 2006 e un 2007 – gli smeraldini, che si presenteranno ufficialmente giovedì in Piazza Risorgimento a partire dalle 17.30, hanno chiuso la gara con sei fuoriquota in campo, e guardano adesso alla trasferta di Thiesi con la grande voglia di ripetersi.

Di tutt’altro umore è l’allenatore dello Stintino. “Siamo molto delusi: l’Arzachena è una buona squadra ma eravamo partiti bene, Copetti è stato bravissimo sulla nostra prima occasione”, dice Massimiliano Corbia, che da domani inizierà a pensare al prossimo impegno in casa contro la “big” Bonorva.

