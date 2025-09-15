Lavori in corso in queste ore a Cagliari per la sostituzione di una vecchia condotta di 50 metri in via Bosa, nel tratto di fronte a piazza Garibaldi, tra via Bacaredda e via Macomer. Negli ultimi giorni sulla vecchia condotta si erano registrate diverse rotture.

La nuova tubatura sarà realizzata in ghisa sferoidale, materiale che garantisce una migliore tenuta. Per evitare ulteriori disservizi, è stato deciso di effettuare l’intervento d’urgenza e realizzare i lavori nella giornata di oggi. Fino al completamento delle operazioni, previsto nel tardo pomeriggio, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione in via Bosa e in via Macomer.



La sostituzione di questa condotta era già programmata. Si tratta del completamento dell’appalto che, sempre nella stessa zona, ha riguardato numerose via del quartiere di Villanova.

Complessivamente sono stati sostituiti 1,2 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci alle utenze. Le strade già interessate dalle operazioni di rifacimento sono in totale otto: via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias nel “distretto Sonnino” e via Ozieri, via Macomer e via Tempio nel “distretto San Vincenzo Medio”. La sostituzione integrale della condotta di via Bosa chiude “l’anello” di questo distretto.

