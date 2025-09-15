Tra le compagini oristanesi che prendono parte al torneo di Promozione di calcio, spiccano i successi esterni di Tharros e Terralba Francesco Bellu. Nella giornata di ieri si è giocata la prima giornata, dopo i primi impegni di Coppa Italia. Nel girone A, la Tharros si impone nel derby di Samugheo per 2-3. L’undici allenato da tandem Frongia-Pinna vanno sullo 0-2 nella prima mezz’ora, grazie a Gianoli e Filippo Orrù. Prima del riposo accorcia le distanze Littarru, su calcio di rigore. In precedenza i padroni di casa avevano sbagliato un altro rigore, con Sardu.

Nella ripresa, Lonis segna il terzo gol della Tharros, su rigore, prima del 2-3 finale del neo entrato Loreto. Il Terralba, invece, esce vincitore dalla sfida in casa del Tonara. Botta e risposta tra primo tempo e avvio di ripresa, prima della doppietta di Andrea Sanna che decide la gara nell’ultima mezz’ora. Un pareggio a reti inviolate (0-0), invece, nell’esordio nella categoria per la matricola Freccia Parte Montis. La compagine allenata da Giancarlo Boi ospitava il Cus Cagliari. Nessuna rete ma diverse occasioni da entrambe le parti nel corso dei 90’ di gioco. Passo falso casalingo, invece, per l’Arborea che viene superato dal Castiadas per 1-3. Padroni di casa che passano al 9’ passano con Szafran, ma subiscono il pareggio, di Pulcrano, e il sorpasso, con Nicolas Ridolfi, negli ultimi minuti del primo tempo. Nella ripresa la terza rete ospite di Bapignigni.

Nel girone B sconfitte per Bosa e Ghilarza. I primi perdono per 2-5 in casa contro il forte Alghero, formazione tra le principali pretendenti al salto di categoria. Il Ghilarza, invece, esce sconfitto dalla sfida sul terreno del Luogosanto. A decidere un gol di Cisse in avvio di seconda frazione.

