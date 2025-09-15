Basket, stilato il calendario della prossima Serie C UnicaLa formula prevede una fase regolare con gare di andata e ritorno fino all’8 marzo 2026
Prenderà il via sabato 27 settembre il campionato regionale di Serie C Unica. Il calendario, stilato nei giorni scorsi dal Comitato regionale della Fip, coinvolge complessivamente 11 squadre.
La formula prevede una fase regolare con gare di andata e ritorno fino all’8 marzo 2026. Al termine, le prime otto classificate accederanno ai playoff, mentre le ultime tre si giocheranno la permanenza nei playout.
Le serie playoff, disputate al meglio delle tre partite, designeranno la squadra che avrà accesso agli spareggi nazionali per la promozione in Serie B Interregionale. Dall’altra parte, la formazione sconfitta negli spareggi salvezza retrocederà in Divisione Regionale 1.
Questi gli accoppiamenti del primo turno: Nuoro-Ozieri, Antonianum-Olimpia Cagliari, Torres-Sant’Orsola, Carbonia-Ferrini e Dinamo-Aurea Sassari. Riposerà il Calasetta.
Nella seconda giornata si giocheranno Aurea-Nuoro, Ozieri-Torres, Ferrini-Antonianum (derby di Quartu Sant’Elena), Sant’Orsola-Carbonia e Olimpia-Calasetta.
L’ultima giornata della regular season proporrà invece Dinamo-Nuoro, Carbonia-Olimpia, Torres-Ferrini, Sant’Orsola-Ozieri e Calasetta-Aurea. Riposerà l’Antonianum.