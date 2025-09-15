Tre intere giornate di promozione sportiva, inclusione sociale e divertimento hanno animato i campi dello Sporting club Milano 26 di Sassari. Bilancio lusinghiero per la quinta edizione del “Torneo Città di Sassari” di padel, evento organizzato dall’Associazione “A tutto padel” in collaborazione con la Asd Sporting Padel Sassari.

Vincitori della categoria King (junior Under 16) sono stati Marroccu e Deffenu; nella categoria misto a salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia composta da Napoli e Mita (Team Agua); Scano-Idini-Taccori (Le Bimbe di Sery) hanno invece conquistato il primo posto nel senior femminile mentre Acosta, Napoli e Cassitta sono stati incoronati vincitori nella categoria senior maschile.

La gara di smash - novità dell'edizione 2025 - è stata vinta da Samuele Spanu (maschile) e Giulia Pisano (femminile). Per il resto progetto “PadelAbile” costantemente in primo piano amplificato dalla presenza di atleti del padel in carrozzina a confrontarsi sul campo, bambini e bambine a giocare negli appositi spazi, attenzione massima per l’aspetto Green della manifestazione, tanta gente ad occupare gli spazi di via Milano per l’intera giornata e sino a tarda notte.

© Riproduzione riservata