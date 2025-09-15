Rivista a mente fredda la gara giocata e pareggiata 1-1 dalla Torres a Sestri Levante contro il Bra è tutto sommato discreta. Basti dire che i rossoblù hanno creato il quadruplo delle occasioni, con ben 4 tiri in porta e 2 rigori non dati, mentre i piemontesi hanno trovato lo specchio della porta solo in occasione del gol. Ha quindi ragione il tecnico Pazienza quando dichiara "Il pareggio non ci gratifica per quanto prodotto in 95 minuti".

Resta inspiegabile il mancato rigore nel recupero sull'evidente tocco di mano di Maressa che sul traversone di Scheffer ha il braccio sinistro completamente alzato. E dire che l'arbitro, Mazzer di Conegliano, ha pure rivisto l'immagine al Var, che mezzora prima lo aveva convinto ad annullare il rigore per la Torres e l'espulsione di Chiesa per trattenuta ai danni di Musso.

Fermo restando che la squadra di Pazienza è ancora un po' indietro sulla chimica di un gruppo rinnovato e ringiovanito, va detto che con soli due punti in più oggi la Torres sarebbe sesta in classifica. In perfetta linea con gli obiettivi societari.

