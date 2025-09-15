Parte bene il Castiadas nel girone A della Promozione.

Con una squadra rinnovata rispetto alla scorsa stagione, Bebo Antinori riesce a presentare una formazione già bene amalgamata, forte in difesa, agile a centrocampo, micidiale in avanti, cogliendo tre punti d'oro ad Arborea, come una squadra costruita per far bene: 1-3 il risultato per la squadra del Sarrabus che ha presentato diversi giovani di sicuro talento.

«In effetti – dice il presidente Mauro Vargiolu – abbiamo giocato una buona gara, confermando le positive prestazioni in Coppa Italia. Ma non dobbiamo farci illusioni. In questo girone sono diverse le squadre costruite per l'alta classifica. Noi puntiamo alla salvezza e a far maturare i ragazzi. Con un tecnico come Bebo Antinori si può sicuramente crescere. Domenica ci attende una gara davvero difficile in casa contro il Selargius, sicuramente fra le grandi del girone. All'Annunziata attendiamo il pubblico delle grandi occasioni».

