Rugby
24 ottobre 2026 alle 13:17aggiornato il 24 ottobre 2026 alle 13:18
Serie B, è tempo di derby tra Sinnai e OlbiaLo Stadio Bepi Garofalo ospita il match tra 7Fradis e le api galluresi
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E' tempo di derby sardo nel girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby.
Domani, alle 14.30, per la seconda giornata, lo Stadio Bepi Garofalo di Sinnai ospiterà il match tra 7Fradis e Olbia.
I padroni di casa arrivano dal 31-17 subito a Cecina contro il Tirreno, mentre le api galluresi l'hanno spuntata 27-26 all'esordio contro il Cus Siena.
Dirigerà l'incontro il signor Federico Uccheddu di Nuoro.
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