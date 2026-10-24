E' tempo di derby sardo nel girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby.
Domani, alle 14.30, per la seconda giornata, lo Stadio Bepi Garofalo di Sinnai ospiterà il match tra 7Fradis e Olbia.
I padroni di casa arrivano dal 31-17 subito a Cecina contro il Tirreno, mentre le api galluresi l'hanno spuntata 27-26 all'esordio contro il Cus Siena.
Dirigerà l'incontro il signor Federico Uccheddu di Nuoro.

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