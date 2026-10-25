Dopo il 2-2 di ieri fra Monastir e Trsastevere, nel giorone G della Serie D c'è attesa per il derby delle 15.30, al “Walter Frau” di Ossi. In campo, Ossese-Budoni. I padroni di casa, settimi con 12 punti, in casa sono imbattuti. Il Budoni, quindicesimo a 7 punti , ha perso le ultime tre gare subendo 12 gol, tra cui l’1-5 interno con il Monastir. Dirige Edoardo Borello di Nichelino.

Alle 14.30, a Bari Sardo, la Cos, terzultima a 6 lunghezze, ospita la Gelbison (punti 10) e cerca la prima vittoria casalinga dopo l’amaro 2-3 sul campo del Trastevere. Arbitra Alessandro Iudicone di Formia. Sempre alle 14.30 la Latte Dolce, penultima a 6 punti e ancora senza vittorie in trasferta, gioca a Viterbo contro la Certosa Campagnano, seconda della classe. Fischietto ad Antonio Atanasov di Verona.



© Riproduzione riservata